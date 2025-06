“Non si chiudono i Cau. Per l’ennesima volta, ma so che non sarò capito, ma per l’ennesima volta dico che i Cau sono un investimento essenziale, fondamentale che partito alla fine del 2023 è andato incontro a questo primo periodo di sperimentazione, sono diventati una struttura dell’offerta per le risposte al bisogno urgente che ora oramai è strutturata e consolidata”.

Lo sottolinea l’assessore regionale alla Sanità, Massimo Fabi, a margine della presentazione della nuova campagna di raccolta fondi di Ageop per l’estate 2025 in Comune a Bologna.

“Noi vogliamo mantenere la strutturazione di questa offerta, non c’è nessuna chiusura – assicura Fabi – ci sono delle regole di funzionamento, ma direi anche di buon senso che ci dicono che quando in una certa fascia oraria noi abbiamo un calo fisiologico degli accessi viene rimodulata la struttura dell’offerta. Questo è un principio prima che di buona gestione, di buon senso e di buona amministrazione di una famiglia”, conclude a proposito dell’ipotesi, ventilata sulla stampa locale nei giorni scorsi, di chiudere alcuni Cau bolognesi negli orari notturni.