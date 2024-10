In merito all’attacco di quasi tutte le forze politiche di minoranza all’assessore Massimo Bosi, il sindaco Massimo Isola risponde con queste parole (In sostanza l’opposizione ha chiesto di sollevare dalla delega alla protezione civile l’assessore incaricato, ndr).

“Non mi risulta che per certi ruoli occorra una laurea specifica e che alla nomina di Massimo Bosi come assessore qualcuno abbia avuto obiezioni sul suo curriculum. Parlare ora, a seguito di eventi straordinari a cui nessuno poteva essere preparato, sa solo di speculazione e di attacco gratuito, confondendo tra l’altro ruoli politici con quelli tecnici. Non si capisce neppure quali siano i fatti specifici contestati.

La delega alla protezione civile è principalmente di coordinamento di ruoli tecnici e l’assessore Bosi, anche nelle fasi più delicate, ha ricoperto il proprio ruolo con capacità e grande abnegazione. Le emergenze, inoltre, sono state gestite dalla Giunta in modo collegiale e ogni decisione è sempre stata condivisa da tutti. Il tentativo di delegittimare il lavoro dell’assessore Bosi è perciò chiaramente strumentale.”