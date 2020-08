Assembramenti e vendita di alcolici a minorenni: chiusi il Matilda e il Singita

Continuano i controlli della Polizia Locale durante i weekend estivi nelle località marittime e in città per garantire il rispetto delle norme anti Covid. Durante lo scorso fine settimana non si sono verificate particolari criticità, ma a Marina di Ravenna gli agenti hanno constatato assembramenti all’interno della discoteca Matilda, per la quale è scattata una multa e la chiusura temporanea per cinque giorni, mentre lo stabilimento balneare Singita ha ricevuto una sanzione per aver venduto alcolici ad alcuni minorenni.