Lunedì 7 aprile si è svolto l’ultimo appuntamento congressuale per la CNA della Bassa Romagna con l’Assemblea elettiva per eleggere il Presidente e il vicepresidente della CNA Unione dei Comuni della Bassa Romagna.

Massimo Baroncini, Presidente uscente, raggiunto il limite dei due mandato consecutivi, ha aperto l’incontro con un discorso introduttivo ringraziando tutti per il supporto ricevuto e ricordando le molte attività in cui si è potuto cimentare svolgendo il suo ruolo di referente territoriale per CNA.

L’Assemblea, composta da 27 membri delegati dagli organismi comunali, all’unanimità ha eletto come Presidente Francesca Coatti, Presidente anche della CNA di Alfonsine, mentre è stato eletto vicepresidente Gianluca Dal Pozzo, componente della Direzione intercomunale CNA di Lugo.

La Presidente Coatti, dopo l’elezione, ha preso la parola per ringraziare tutti i presenti “mi metterò da subito al lavoro per questo nuovo incarico, con umiltà cercherò di imparare e sarò a disposizione per rappresentare al meglio le istanze di un territorio tanto importante quanto fragile come la Bassa Romagna. Mi fa piacere ci sia un rinnovato gruppo dirigente locale e credo che faremo il massimo per collaborare assieme”.

Le conclusioni della serata sono state affidate a Matteo Leoni, ospite della serata e Presidente CNA territoriale di Ravenna, il quale ha fatto i complimenti a tutti per la presenza e la partecipazione perché “dedicare del tempo alla rappresentanza all’interno della propria Associazione di categoria è una scelta importante soprattutto in un momento storico di grande difficoltà e incertezza politica come quello che stiamo attraversando. Ringrazio Massimo Baroncini per l’impegno di questi anni e faccio un grande in bocca al lupo alla Neopresidente Francesca Coatti e al vice Gianluca Dal Pozzo per il lavoro che dovranno svolgere prossimamente in questo importante territorio”.