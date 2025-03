Lunedì 17 marzo alle 20.30 si è tenuta l’Assemblea elettiva della CNA di Alfonsine e Fusignano per eleggere i nuovi Presidenti, i vicepresidenti e i componenti delle due Presidenze locali.

Per Fusignano Giordano Tabanelli, Presidente uscente, raggiunto il limite dei due mandati consecutivi, ha lasciato il ruolo di Presidente per il prossimo quadriennio a Giuliano Pasi che è stato eletto all’unanimità dei voti. Vicepresidente è stato eletto Giordano Tabanelli, mentre gli altri membri dell’organismo comunale sono Thomas Randi, Desj Villa e Marco Malpassi.

Per Alfonsine Francesca Coatti, che era al suo primo mandato, è stata confermata Presidente all’unanimità per il prossimo quadriennio. Vicepresidente è stato eletto Leonardo Rizzo, mentre gli altri componenti dell’organismo comunale sono Laura Guerra, Stefano Pollini, Alex Manzoni e Luca Barchi.

La fase elettiva è stata anticipata da un dibattito sui temi di maggiore interesse locale grazie alla presenza e agli interventi di Riccardo Graziani, Sindaco di Alfonsine, Nicola Pondi, Sindaco di Fusignano, Eleonora Proni e Niccolò Bosi, consiglieri regionali. Si sono affrontate varie tematiche, a partire dalle questioni legate alla ricostruzione e messa in sicurezza del territorio soprattutto a seguito delle recenti precipitazioni. Si è discusso di molti temi cari alle imprese locali, partendo anche dai casi concreti di questi territori, per poi dare molto spazio alla manovra di bilancio regionale che sarà di sicuro impatto per imprese e famiglie, ma che ha l’obiettivo di mantenere i servizi sanitari, sociali ed educativi oltre che sostenere il necessario sviluppo economico della Regione.

Per Francesca Coatti “è un onore essere stata confermata alla guida della CNA di Alfonsine, faremo la nostra parte per un sostegno attivo delle imprese locali”, mentre Giuliano Pasi, Neopresidente CNA di Fusignano afferma che “occorre mettersi a disposizione e all’ascolto per continuare ad essere, come CNA, un riferimento certo per Associati e Amministrazioni locali”.