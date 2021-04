L’ordine del giorno che i tesserati di Italia Viva Provincia di Ravenna hanno ricevuto riportava “Organizzazione Territoriale” e “Sede Provinciale” tra i suoi punti, nel difficile compito di strutturare sul territorio un partito politico che fino a poco più di un anno fa non esisteva. In un epoca di partiti digitali, di rappresentanza diretta, di decisioni prese nell’anonimato di un voto sul web, Italia Viva ha voluto creare un partito strutturato ma snello, dotato una struttura concreta e presente sul territorio, ma al tempo stesso veloce nel poter decidere. Tre zone a copertura di tutto il territorio provinciale, con due coordinatori territoriali per ogni zona, oltre ad un tesoriere, un addetto segreteria ed un addetto comunicazione.

I Presidenti Nazionali Sig.ra Teresa Bellanova ed Ettore Rosato, hanno fatto le seguenti nomine: Silvia Sirri e Roberto Catalano Coordinatori Territoriali per Ravenna, Russi e Cervia, Sabrina Mondini e Roberto Marconi coordinatori per la Bassa Romagna mentre per Romagna Faentina sono stati nominati Federica Rosetti e Mirko Rivalta, responsabile comunicazione Stefano Bellomi.

Le nomine di Bellanova e Rosato sono state annunciate in Assemblea Provinciale dal Coordinatore Roberto Fagnani, che ha voluto augurare ai neoincaricati di poter svolgere il compito con serenità e soddisfazione, rappresentando ideali concreti e sostenibili per la crescita del nostro stupendo territorio.