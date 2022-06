Minuto di silenzio per ricordare Antonio La Forgia, l’ex Presidente della giunta e dell’Assemblea legislativa scomparso venerdì scorso dopo una lunga malattia. La Forgia è stato ricordato a nome dell’Assemblea dalla vicepresidente Silvia Zamboni.

“Antonio La Forgia ha ricoperto il ruolo sia di Presidente del Consiglio regionale sia di Presidente della Giunta dell’Emilia-Romagna e già questo doppio ruolo lo rende una figura di straordinario e particolare spessore istituzionale per la nostra Assemblea legislativa. La Forgia era però, prima di tutto, un politico di razza, come usa dire, mosso da passione autentica e da una carica visionaria che non si esauriva certo nei ruoli istituzionali e di partito che ricopriva. Come confermò proprio dimettendosi da Presidente della Giunta regionale quando decise di lasciare il partito nel quale aveva militato da sempre, dal Pci fino al Pds, per seguire il progetto politico dei democratici di Romano Prodi”, spiega Zamboni, che ricorda come “anche il modo, forte, autodeterminato, in cui ha scelto di andarsene, oltre che una scelta dettata da una sofferenza personale, è stato il suo ultimo richiamo alla politica: perché renda possibile, a chi soffre di dolori o menomazioni indicibili, un saluto dignitoso alla vita terrena. Raccogliere questo richiamo e vivere una politica buona, di servizio, instancabile nel cercare di rinnovarsi, fuori dagli schemi consolidati, rassicuranti e spesso di comodo, per essere sempre più aderente al mondo che cambia e alle nuove domande che il mondo fa alla politica: ecco crediamo che questo sia un modo adeguato per ricordare Antonio La Forgia e per ringraziarlo di quello che ha dato e ispirato alla nostra comunità”.