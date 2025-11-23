“Sabato 22 novembre, all’Hotel Ala d’Oro di Lugo, si è svolta l’assemblea territoriale di Fratelli d’Italia Bassa Romagna.

Un appuntamento partecipato, che ha visto riuniti dirigenti locali, rappresentanti istituzionali e militanti, insieme agli alleati di Lega, Forza Italia e Area Liberale, in un clima di dialogo e progettualità.

Il dibattito si è aperto con l’intervento di Riccardo Vicari, che ha offerto una panoramica sulle attività del consiglio provinciale, sottolineando l’impegno del centrodestra nel dare risposte concrete alle esigenze del territorio.

In seguito, Nicholas Anzellotti ha parlato della sua esperienza a Bagnacavallo, soffermandosi sulle criticità che la città sta vivendo da diverso tempo.

Francesco Barone ha invece posto l’accento sulla necessità di un dialogo costante con i cittadini e delle battaglie condotte dal centrodestra lughese, come la raccolta firme contro l’istituzione dell’APU.

Sul piano regionale, Alberto Ferrero ha evidenziato la sua attenzione sul tema della sicurezza idrogeologica e sulla tutela del territorio, temi centrali per una Romagna che ha conosciuto la propria fragilità e che oggi chiede risposte strutturali e lungimiranti.

Il confronto si è poi allargato al livello nazionale con gli interventi di Roberto Petri e Marta Farolfi, che hanno illustrato i risultati raggiunti dal Governo Meloni e ribadito l’impegno di Fratelli d’Italia per la realizzazione di un’Italia più forte e presente nei territori.

Entrambi hanno inoltre affrontato il tema del referendum previsto per il prossimo anno, sottolineando la necessità di un approccio consapevole.

In chiusura, il coordinatore di Fratelli d’Italia Bassa Romagna Gian Marco Grandi ha proposto una riflessione prospettica sul centrodestra compatto anche a livello locale e capace di essere un’alternativa credibile alla sinistra.”