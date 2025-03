Si è svolta martedì 18 marzo 2025 l’Assemblea Elettiva dei Mestieri costitutivi l’Unione CNA Produzione Ravenna: CNA Chimica Vetro/Gomma/Plastica, CNA Legno e Arredo,

CNA Meccanica, CNA Serramenti e Infissi e CNA Nautica.

L’Assemblea è stata preceduta da uno stimolante momento di confronto dal titolo “Evoluzione normativa e trend di settore: gli impatti sulle imprese”, con gli interventi diElisa Vitella, Responsabile CNA Sede di Bruxelles, Valentina Di Bernardino, Coordinatrice CNA Produzione Nazionale e Stefania Gamberini, Referente Mestieri CNA Produzione Emilia-Romagna.

Al centro del confronto il quadro normativo internazionale ed europeo, specie in ambito sostenibilità, gli impatti che nuovi obblighi e scadenze di adeguamento hanno sulle imprese del settore, una panoramica delle attività condotte da CNA Bruxelles ai tavoli comunitari alla luce della nuova legislatura europea 2024-2029 e un approfondimento sulle relazioni tra CNA Emilia-Romagna e Regione Emilia-Romagna con le relative ricadute sui territori. Sottolineata da Elisa Vitella, e confermata anche dalle altre relatrici, la necessità di aprire un dialogo costante a tutti i livelli per portare la dimensione “micro”, tipica del tessuto imprenditoriale italiano, ai tavoli decisionali: “il tema della sostenibilità rimane centrale e lo sarà sempre di più in futuro, il cambio di approccio di questa nuova legislatura risiede nella volontà di collegare ad esso la competitività, intesa come sostenibilità economica e solidità aziendale. La nostra mediazione a Bruxelles, guidata dalle segnalazioni dirette delle imprese attraverso i funzionari territoriali, è fondamentale per sollecitare l’adeguamento delle linee strategiche di indirizzo della CE a misura di PMI, considerando così l’intera filiera di settore”.

Al termine della presentazione dei provvedimenti normativi più recenti e importanti per i mestieri della produzione, di un ampio dibattito con le imprenditrici e gli imprenditori presenti in sala e delle conclusioni tenute da Giuliano Pasi, Componente della Presidenza CNA Territoriale di Ravenna, l’Assemblea Elettiva ha proceduto alla nomina dei propri rappresentanti.

Per il mestiere CNA Chimica Vetro/Gomma/Plastica è stato eletto Presidente Marco Morigi di Ilios Srl, mentre sono stati eletti come membri del Consiglio Territoriale Stefania Ghetti di Ghetti Lubrificanti Srl ed Elisa Patuelli di Vica Srl.

Per il mestiere CNA Legno e Arredo è stato eletto Presidente Roberto Tagliaferri di Artigiana Legno Srl, mentre sono state elette come membri del Consiglio Territoriale Giancarla Berti di Berti Arredamenti Srl e Lara Bertozzi di F.B.P. Srl.

Per il mestiere CNA Meccanica è stato eletto Presidente Andrea Antonioli di Ravenna dron di Antonioli Andrea, mentre sono stati eletti come membri del Consiglio Territoriale Giuliano Assirelli di Eurotecno Srl, Marco Benelli di BM Srl, Andrea Castellucci di O.M.C. Srl, Andrea Dalmonte di Dalcom Srl, Emilia Giovanetti di Mancini Tende Srl, Guido Montanari di F.lli Montanari D&D Srl, Massimiliano Taroni di Fonderia Taroni Srl, Thomas Totti di Meccanica Lavezzolese Srl e Maria Rosa Tomaselli di S.T.F. di Savioli Andrea.

Per il mestiere CNA Serramenti e Infissi è stato eletto Presidente Fabrizio Maretti di Adria Montaggi Srl, mentre sono stati eletti come membri del Consiglio Territoriale Stefano Casanova di Infissi Adriatica di Casanova Stefano e Ivano Rossi di Rossi Infissi Srl.

Per il mestiere CNA Nautica è stato eletto PresidenteDaniele Banfi di Wamblee Srl, mentre sono stati eletti come membri del Consiglio Territoriale Claudio Casciello di Meccanica Navale Romea di Casciello Claudio & C. S.A.S. e Alfonso Peduto di Mitek Srl.

Al termine dell’incontro è stato eletto anche il nuovo Presidente Coordinatore. Si tratta di Andrea Antonioli, che prende il posto di Andrea Dalmonte, per raggiunto limite di mandati. Di seguito la prima dichiarazione del neopresidente Andrea Antonioli: “Sono onorato di tornare ad assumere questo importante ruolo di rappresentanza, dopo le precedenti esperienze sia sul territorio che a livello nazionale. Questa sera si è molto parlato dell’importanza di lavorare in squadra tra imprese, funzionari CNA e rappresentanti politici, per costruire modelli economici che possano garantire sviluppo e competitività alle nostre imprese e all’intera comunità. Accolgo con entusiasmo questa sfida e sono pronto a mettermi a piena disposizione delle imprese del settore per sostenere le nostre cause e portare istanze e fabbisogni ai tavoli di pertinenza”.