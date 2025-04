Le novità introdotte dal nuovo codice della strada sono state al centro dell’iniziativa a margine dell’assemblea elettiva di CNA FITA Ravenna. Gli argomenti, di particolare interesse per gli autotrasportatori, sono stati illustrati da Franco Medri dell’Ufficio Studi ASAPS che ne ha delineato anche le implicazioni collegate, ribadendo le varie richieste di chiarimento inviate da CNA al Ministero. Il dibattito ha permesso di toccare gli aspetti più particolari dei tempi di guida e riposo e le deroghe ottenute.

L’assemblea elettiva, in seguito, ha rinnovato i Consigli territoriali dei vari mestieri che compongono l’Unione CNA FITA Ravenna.

Il Consiglio CNA Trasporto merci è composto dal Presidente Davide Cassani e dagli imprenditori Dana Berci, Nakia Gardini, Laura Guerra, Vania Perini, Veniero Rosetti, Guido Varrica, Gian Luca Zannoni e Vanni Zannoni.

Il Consiglio CNA NCC Auto è costituito dal Presidente Franco Roverelli e dagli imprenditori Andrea Cavina e Danilo Cimatti.

Il Consiglio CNA NCC Bus è formato dal Presidente Stefano Pollini e dagli imprenditori Giuseppe Mengozzi e Andrea Zaganelli.

Il Consiglio CNA Taxi, infine, comprende il Presidente Fabio Ambrogetti e gli imprenditori Stefano Gasperoni e Mirko Romanelli.

La Presidente uscente Laura Guerra, nel suo intervento di saluto, ha evidenziato il grande lavoro che attenderà il Consiglio e l’orgoglio di appartenere ad un’Associazione che ha lavorato per proporre soluzioni concrete alle problematiche dell’Autotrasporto.

Il Presidente Davide Cassani ha ringraziato gli Associati per la fiducia espressa, in un momento storico molto particolare e complesso per l’economia. Si è impegnato a lavorare unitamente al consiglio CNA FITA di Ravenna, composto da autotrasportatori di grande esperienza, per la consueta attività di tutela e rappresentanza per la categoria.