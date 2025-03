Si è svolta nei giorni scorsi l’Assemblea Elettiva del Mestiere CNA Estetiste Ravenna per il rinnovo della Presidente e del Consiglio Territoriale della Provincia di Ravenna.

Vilma Capriotti è stata riconfermata Presidente provinciale di CNA Estetica Ravenna. Capriotti esprime entusiasmo e determinazione nell’assumere per un secondo mandato questo importante ruolo: “auguro a me stessa e a tutte le componenti del Consiglio un lavoro proficuo, basato sulla collaborazione, la condivisione e una partecipazione attiva. Il nostro obiettivo è quello di lavorare insieme per raggiungere risultati concreti e utili per la categoria, con l’impegno di rispondere alle sfide del settore e contribuire alla crescita professionale di tutti i nostri associati”.

Il nuovo Consiglio Territoriale, composto, oltre alla Presidente Capriotti, da Francesca Landi, Simona Calderoni, Giada Maldini e Stefania De Nicola, intende impegnarsi a rafforzare il settore, promuovendo iniziative che possano valorizzare la professionalità e l’innovazione nell’ambito dell’estetica e del benessere.