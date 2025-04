Nei giorni scorsi si è svolta l’assemblea elettiva dell’Unione CNA Comunicazione e Terziario Avanzato Ravenna, che riunisce il mondo della comunicazione, quello del digitale e i fotografi professionisti.

È stato rieletto in modo unanime come Presidente Coordinatore dell’Unione Enrico Rosso, confermato anche nel ruolo di Presidente del Mestiere Comunicazione e Stampa. Rieletto anche Gianluca Minciarelli nel ruolo di Presidente del Mestiere CNA Digitale, mentre i fotografi professionisti hanno scelto Giorgia Corniola come Presidente del relativo Mestiere.

“L’Intelligenza Artificiale è stato l’elemento unificante della giornata – spiega Enrico Rosso Presidente Coordinatore dell’Unione – e l’abbiamo affrontato coinvolgendo in modalità partecipativa Samuel Algherini, professore all’Università Roma 3 ed esperto di AI. In particolare, si è ragionato su come sia possibile “fare business con l’AI operando in maniera etica” affrontando i problemi esistenti (uso e abuso dei dati, centralità dell’impresa, velocità del cambiamento) in rapporto all’azione di chi, come noi, opera giornalmente con le imprese per integrare questa tecnologia dalla grande potenzialità”.

“Il nostro lavoro associativo è quello di aumentare la possibilità per le imprese di fare rete tra loro e nei confronti dei clienti – afferma Gianluca Minciarelli, presidente degli informatici CNA- e per questo vogliamo essere sempre più efficaci”.

“È importante lavorare per far riconoscere in pieno il mondo dei fotografi professionisti – afferma la neoeletta Giorgia Corniola – e per questo mi spenderò anche in stretta relazione con CNA Fotografia nazionale; credo che il nostro lavoro, nei diversi campi del mestiere, abbia bisogno proprio di questo: professionalità e riconoscibilità”.

Il consiglio dell’Unione è formato, oltre che dai presidenti, dai seguenti professionisti o rappresentanti di impresa: Alessandra Catania, Marianna Panebarco, Marco Pirazzini, Pamela Tavalazzi, Deborah Ugolini, Volturno Valgimigli, Silvia Versari, Ilaria Galeotti, Angela Zagonara, Elena Venturato, Chiara Parollo, Gianluca Grilli, Mirco Mattarozzi, Alfredo Canelli, Riccardo Piana, Vincenzo Pioggia, Luigi Tazzari e Fabrizio Zani.