Nei giorni scorsi si è svolta l’Assemblea della CNA di Ravenna che ha rinnovato i propri organismi direttivi eleggendo a Presidente Enrico Rosso, imprenditore del settore Comunicazione e presidente di CNA comunicazione terziario avanzato di CNA Ravenna. Vicepresidente è stata eletta Nicoletta Cirelli, imprenditrice del settore alimentare.

Nella parte pubblica sono stati affrontati i temi legati al rapporto fra Università e impresa e l’importanza e le ricadute sul territorio del sistema universitario con la presenza della Presidente e del Direttore della Fondazione Flaminia, Mirella Falconi e Antonio Penso.

I primi corsi universitari si son attivati nel 1989 e oggi la realtà ravennate conta 19 corsi di studio 5 master, 2 corsi di Alta formazione e 5 Summer e Winter schools, oltre 4mila studenti e un corpo docente formato da circa 200 unità. La presenza dell’università è una opportunità di sviluppo per il territorio. L’università è infatti conoscenza, ma anche motore di innovazione e crescita, oltre che artefice di importanti investimenti.

Il neoeletto presidente, Enrico Rosso nel ringraziare per la fiducia ha sottolineato il valore della CNA per le imprese e per Ravenna. “Come Presidente dell’Unione Comunicazione e Terziario Avanzato della provincia, ho già toccato con mano quanto sia importante creare connessioni tra imprese, innovazione e territorio, tema che abbiamo esplorato anche stasera parlando del rapporto università-impresa”.