Si è svolta nei giorni scorsi, presso la Casa del Volontariato di Cervia, l’Assemblea elettiva della CNA Comunale di Cervia, durante la quale sono stati rinnovati gli organismi direttivi.

La parte pubblica dell’Assemblea si è aperta con un’introduzione del Presidente Comunale Francesco Magnani, seguita da una relazione di Rudy Gatta, Responsabile Comunale della CNA di Cervia, e da un intervento del Sindaco di Cervia, Mattia Missiroli. Al centro degli interventi, il ruolo della CNA nel contesto economico e produttivo del territorio, con particolare attenzione alla manutenzione delle aree artigianali, al sostegno all’accesso al credito per le imprese tramite i Consorzi Fidi, allo sviluppo del porto come infrastruttura strategica per l’economia locale e alla necessità di maggiore attenzione nell’emissione delle nuove ordinanze in vista della stagione turistica, da predisporre con un preavviso più ampio per favorire il confronto e permettere alle imprese una migliore programmazione.

Nel corso dell’Assemblea, sono state rinnovate le cariche direttive della CNA Comunale di Cervia e confermato il Presidente,Francesco Magnani. La Direzione Comunale è ora composta, insieme al Presidente Magnani, da Roberto Parrini – Vicepresidente – Sauro Bernabei, Monica Iascio, Elisa Grillini, Bruno Borghetti, Renzo Dellamore, Filippo Domeniconi, Franco Roverelli, Monica Bolognesi, Mirko Bernabei, Giorgia Gelosi, Gianni Casadio, Terzo Placucci, Piero Dal Pozzo e Mauro Gasperoni.

Nel suo intervento, il Presidente Francesco Magnani ha espresso la propria soddisfazione per la fiducia ricevuta e ha ribadito l’impegno della CNA nel supportare le imprese locali: “Ringrazio tutti per la fiducia rinnovata. CNA Cervia continuerà a lavorare per essere un punto di riferimento per le imprese, supportandole nelle sfide quotidiane e nei processi di crescita. La collaborazione con le Istituzioni e il confronto con gli Associati saranno sempre alla base del nostro operato.”