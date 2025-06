Presieduta dal Presidente Ernesto Giuseppe Alfieri, si è svolta a Ravenna l’Assemblea annuale dei Soci del Comitato per il Restauro di Opere Risorgimentali, presenti anche il Presidente d’Onore Antonio Patuelli e il Segretario Beppe Rossi.

L’assemblea ha espresso grande soddisfazione alla Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna per il completamento del grande Museo di Byron e del Risorgimento in Palazzo Guiccioli a Ravenna che corona anche i sogni da lunghi anni coltivati e proposti proprio dal Comitato per il Restauro di Opere Risorgimentali di Ravenna.

L’assemblea ha sottolineato che i Musei di Byron e del Risorgimento hanno un respiro culturale innovativo ed internazionale e proprio per questo attirano ampissime attenzioni.

Ora il Comitato è impegnato anche nel restauro e nella valorizzazione del Pantheon del Cimitero di Russi, edificato proprio a somiglianza del bimillenario Pantheon di Roma.

Nel Pantheon del Cimitero di Russi sono contenute le tombe di Luigi Carlo Farini, Ministro con Massimo D’Azeglio e Camillo Cavour e poi Presidente del Consiglio dell’Italia unita, di suoi importanti famigliari, e di Alfredo Baccarini, anch’egli Ministro dell’Italia unita e impegnato soprattutto per le bonifiche e le costruzioni delle ferrovie. Nel Pantheon di Russi è conservato anche il modello della statua di Luigi Carlo Farini che, bombardata nella seconda guerra mondiale, è stata ricostruita per iniziativa del Comitato per il Restauro di Opere Risorgimentali e realizzata dal compianto scultore Giannantonio Bucci di Ravenna e collocata dinanzi alla stazione ferroviaria di Ravenna.