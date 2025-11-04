Si terrà giovedì 6 novembre, alle 16:45, presso il Museo Internazionale delle Ceramiche di Faenza in Viale Baccarini 19, l’Assemblea Annuale 2025 di Confesercenti Ravenna-Cesena.

L’incontro, aperto agli associati e alle istituzioni, rappresenta come ogni anno un importante momento di confronto sull’andamento economico del territorio e sulle prospettive per il commercio e il turismo in Romagna.

Dopo i saluti del presidente di Confesercenti sede di Faenza Walter Dal Borgo, introdurrà i lavori la presidente di Confesercenti Ravenna-Cesena Monica Ciarapica.

Seguirà l’intervento di Guido Caselli, direttore del Centro Studi e vicesegretario generale di Unioncamere Emilia-Romagna, dal titolo “Commercio e turismo in Romagna, dati e prospettive”.

Le conclusioni saranno affidate a Dario Domenichini, presidente di Confesercenti Emilia-Romagna.

Durante l’assemblea sarà anche il momento di celebrare il Premio Confesercenti 2025, l’iniziativa che valorizza le imprese del territorio per impegno, innovazione e visione: un’occasione speciale in cui verranno consegnati i riconoscimenti alle aziende selezionate dalla Giuria, una per ogni categoria (Imprenditoria under 40, Sostenibilità ambientale, Promozione e innovazione e Imprenditoria femminile).

«L’assemblea è un’occasione per fare il punto sullo stato di salute del nostro territorio – sottolinea Monica Ciarapica – ma anche per guardare avanti, rafforzando il ruolo delle imprese del commercio e dei servizi come motore di coesione economica e sociale della Romagna.»