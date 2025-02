Il circolo PD di Casola Valsenio ha organizzato per martedì 18 febbraio 2025, alle ore 20.30

nella sala polivalente Vecchi Magazzini (in Via Fondazza) un’assemblea pubblica sulla situazione attuale del dissesto idrogeologico e della viabilità comunale e provinciale extraurbana. E sulle concrete possibilità di ripristino e ricostruzione di strade fondamentali per l’economia agricola delle aree collinari e montane.

Fondamentale, per l’assetto sociale ed economico del territorio, è anche il completo ripristino delle strade provinciali:

la strada che da Casola porta a Fontanelice SP70,

la strada che da Casola porta a Zattaglia SP63,

e la strada provinciale 306-Casolana-Riolese, che da Castel Bolognese sale a Palazzuolo sul Senio e a Marradi.

“Sono interventi decisivi per il futuro delle aree collinari e montane, per i quali il Governo deve finalmente impegnarsi a corrispondere le risorse necessarie”.

Le relazioni nell’assemblea saranno svolte da: Maurizio Nati, sindaco di Casola Valsenio

Luca Della Godenza, sindaco di Castel Bolognese e Assessore provinciale infrastrutture

Manuela Rontini, sottosegretaria alla Presidenza della Regione Emilia-Romagna