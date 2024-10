In occasione della dodicesima edizione del “Premio Brisighella Dionisio Naldi”, istituito nel 2013 dall’Associazione “Memoria Storica di Brisighella I Naldi-Gli Spada”, sabato 19 ottobre, alle ore 10, al Foyer del Teatro Comunale di Brisighella, verrà consegnato questo importante riconoscimento a Leonardo Scarpa, per decisione unanime del Consiglio Direttivo.

Leonardo Scarpa, romagnolo di nascita e figlio di genitori brisighellesi, ha abitato per lunghi periodi in piazza Marconi a Brisighella, dove sono germogliati il suo talento per il disegno e la sua passione per lo spettacolo. Nipote di Antonio Bartoli, Tugnèt, mitico arrotino e indimenticabile personaggio di Brisighella, Leonardo trascorre i mesi estivi nella piccola e operosa bottega dello zio, collocata sotto la via degli Asini e qui inizia ad appassionarsi al cinema. Diplomato in pittura e scenografia all’Accademia di Bella Arti di Bologna nel 1972, sul finire degli anni Settanta comincia una collaborazione decennale con Pier Luigi Pizzi, uno dei massimi registi e scenografi d’opera a livello internazionale. Negli anni Ottanta lavora con il teatro di prosa, prima con Nuova Scena/Teatro Stabile di Bologna al teatro Testoni, poi all’Arena del Sole. Parallelamente si rende protagonista di alcuni noti allestimenti per le Feste Medioevali di Brisighella come l’Antro di Ermete e la Ruota dello Zodiaco. Si occupa poi a lungo di cinema lavorando con grandi maestri, tra cui: Marco Ferreri, Pupi Avati, Carlo Mazzacurati, Marco Bellocchio, Gianfranco Mingozzi, Gian Vittorio Baldi, Luciano Ligabue, Gianni Costantino, Marco Segato e Andrea Segre.

Cura le scenografie di diversi programmi televisivi, fra cui lavori per la Rai come la terza serie dell’“Ispettore Coliandro”, i film “Don Zeno l’uomo di Nomadelfia” e “I ragazzi dello Zecchino d’Oro” e più recentemente il programma “La fabbrica del mondo” di Marco Paolini e Telmo Pievani.

Negli anni si occupa anche di teatro d’opera, mostre d’arte e spot pubblicitari.

Il prestigioso riconoscimento gli viene assegnato per aver testimoniato, attraverso il proprio lavoro, tenacia, genio creativo e innato talento artistico che, coniugato al profondo legame con la sua terra di origine, ha dato lustro al nome di Brisighella, portandolo nei teatri, al cinema e in televisione, a livello nazionale e internazionale.

Il “Premio Brisighella Dionisio Naldi” è stato istituito nel 2013 per ricordare e onorare personaggi che si siano prodigati e distinti per tenere alto il nome del borgo nell’ambito delle proprie attività professionali, prodigandosi per il benessere del paese attraverso un costante impegno, dando lustro e fama a Brisighella, in Italia e all’estero. Il premio è stato intitolato a Dionisio Naldi, emblema di coraggio, valore e capacità, capitano di ventura al soldo della Serenissima Repubblica di Venezia. Al premiato si consegna simbolicamente una statuetta raffigurante il condottiero.

La cerimonia di premiazione 2024 si terrà sabato 19 ottobre alle ore 10.00, presso il Foyer del Teatro Comunale di Brisighella.