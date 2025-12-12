Sono 20 i ragazzi che hanno ottenuto la borsa di studio in memoria di Gino Pilandri diplomati e laureati nell’anno 2024, istituite dall’Amministrazione comunale per premiare e valorizzare gli studenti cervesi e coloro che contribuiscono alla ricerca e al recupero della storia e dell’identità cittadina.

La cerimonia di consegna si è svolta l’11 dicembre alle ore 10.30 in Teatro comunale alla presenza del Sindaco di Cervia Mattia Missiroli, dell’Assessore alla Pubblica Istruzione Anna Altini, dei famigliari di Gino Pilandri, il figlio Alberto e i nipoti Filippo e Francesco.

L’iniziativa, che è alla sua diciannovesima edizione, prevede il premio per tre categorie di studenti, residenti a Cervia, che abbiano conseguito il massimo dei voti: diplomati di scuole medie superiori, laureati, tesi di laurea di argomento attinente alla città di Cervia.

I lavori degli studenti premiati andranno a far parte della sezione dedicata a Cervia, presente nella Biblioteca Comunale, arricchendone il patrimonio documentario e saranno a disposizione per la consultazione pubblica.

“È importante assegnare un riconoscimento ai giovani cervesi che si sono contraddistinti nello studio e a chi si è impegnato ad approfondire temi e argomenti relativi alla nostra città” hanno dichiarato il sindaco Mattia Missiroli e l’assessora Anna Altini. “La consegna delle borse di studio in memoria di Gino Pilandri è un premio che riconosce il lavoro dei nostri studenti particolarmente meritevoli, valorizza le loro capacità, esprimendo fiducia e sostegno nella loro formazione futura. Il merito di questa iniziativa è anche ricordare la figura di uno straordinario personaggio come Gino Pilandri primo Sindaco di Cervia dell’Italia repubblicana, un insigne storico, un uomo di brillante intelligenza, che ha rivolto con passione la sua vita alla cultura, alla ricerca e alla storia di Cervia e che ci auguriamo possa continuare a essere da stimolo per i nostri ragazzi”.