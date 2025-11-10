Assalto armato al centro commerciale Esp di Ravenna, banditi in fuga dopo la razzia di preziosi

Momenti di paura nella serata di oggi all’interno del centro commerciale Esp di Ravenna, dove un gruppo di almeno quattro rapinatori armati e mascherati ha fatto irruzione poco dopo le 20 all’interno dell’Iper.

I banditi, con il volto coperto da maschere di lattice e armati di pistola, hanno preso d’assalto due gioiellerie Si Anelli e Gioielleria Extracoop infrangendo le vetrinette e facendo razzia di preziosi in pochi minuti.

Un addetto alla sicurezza, che aveva notato i movimenti sospetti del gruppo, è stato minacciato con l’arma prima che i malviventi si dessero alla fuga a bordo di un’auto diretta verso sud.

Sul posto sono intervenute immediatamente Polizia e Carabinieri, che hanno avviato i rilievi e acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza del centro commerciale. Sono stati predisposti posti di blocco lungo le principali vie di uscita dalla città nel tentativo di intercettare il veicolo utilizzato per la fuga.

Le indagini sono in corso per risalire all’identità della banda e alla dinamica esatta del colpo. Da prime indiscrezioni sembra che l’auto usata per la rapina sia stata ritrovata a Cesena

Seguiranno ulteriori informazioni