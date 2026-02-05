Assalto alla gioielleria dell’Esp, si stima un bottino da 70mila euro

Una Panda rubata sfonda l’ingresso Ovest dell’Esp e tira dritto per quasi cento metri dentro alla galleria commerciale. Raggiunge la gioelleria Bluespirit e ne sfonda la saracinesca. Così intorno alle 2 di mercoledì, dei rapinatori a volto coperto sono riusciti a svaligiare in pochi minuti la gioielleria del centro commerciale di Ravenna, portando via qualunque cosa si trovasse negli espositori per un bottino che viene stimato di almeno 50-70mila. All’uscita hanno abbandonato la Pada e lasciato la scena del crimine a bordo di un secondo mezzo che li attendeva. È questa la prima ricostruzione del secondo assalto a una gioielleria del centro commerciale in pochi mesi: a novembre una banda di quattro persone aveva svaligiato Sì Anelli e La Gioielleria all’interno dell’Esp, portando via un bottino da quasi 300mila euro. I due eventi pongono quantomeno dei dubbi sull’efficacia dei dei sistemi di sicurezza dell’Esp