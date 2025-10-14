“In merito al comunicato stampa di Sunia (Cgil), Sicet (Cisl) e Uniat (Uil) ribadiamo che in data 30 luglio 2025 durante l’ultimo incontro in provincia insieme a Confabitare, Confedilizia, Uppi e Appc avevamo presentato in modo trasparente la nostra ultima bozza dicendo chiaramente che non eravamo più intenzionati a proseguire una trattativa che non portava a nulla, invitando le parti a firmare la nostra bozza. Alcune hanno firmato e altre no. Eravamo stati molto chiari con tutte le parti. Quindi siamo sorpresi delle dichiarazioni riguardanti il modo in cui si è arrivati alla firma degli accordi.

Come proprietari stiamo riguardando alcuni dettagli negli accordi e valutando di depositare una eventuale integrazione.

Restiamo a disposizione per riaprire il tavolo delle trattative con tutte parti. Invitiamo quindi chi non ha firmato a farlo, dopo di che potremo riaprire il tavolo della contrattazione.”