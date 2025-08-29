C’è tempo fino al 12 settembre per partecipare al bando alloggi destinato agli studenti universitari e concorrere all’assegnazione dei 101 posti letto a tariffa calmierata resi disponibili da Fondazione Flaminia in collaborazione con Comune di Ravenna.

I posti a concorso si trovano nei plessi di via Nino Bixio, via Le Corbusier e via d’Azeglio e sono riservati agli studenti non residenti iscritti ai corsi di laurea del Campus di Ravenna, dell’Accademia di Belle Arti e dell’Istituto Superiore di Studi Musicali ‘G.Verdi’ di Ravenna.

Inoltre, per gli studenti che risulteranno idonei ma non assegnatari, anche quest’anno è prevista la possibilità di accedere a ulteriori 50 posti alloggio messi a disposizione grazie all’’Accordo di collaborazione per l’ampliamento dei servizi abitativi’ sottoscritto da Fondazione Flaminia con ASPPI per garantire la più ampia copertura di richieste avanzate.

Gli immobili resi disponibili dagli associati di ASPPI sono appartamenti muniti di certificato APE, con camere arredate singole o doppie.

“L’obiettivo – spiega Mirella Falconi, presidente di Fondazione Flaminia – è di offrire almeno una proposta di alloggio a tutti gli studenti risultati idonei alla nostra graduatoria, ponendoci da una parte come garanzia per il locatore, dall’altra assicurando agli studenti soluzioni abitative conformi alle loro esigenze e in regola rispetto alle normative di locazione vigenti”.

Il bando di assegnazione è disponibile su www.fondazioneflaminia.it.