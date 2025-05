Nelle scorse settimane si è insediato il nuovo Consiglio di Amministrazione dell’ASP della Romagna Faentina, azienda che fornisce servizi sociali, sanitari e assistenziali.

Alla guida dell’ente è stata chiamata Chiara Donati, nuova presidente, affiancata da Marina Vignoli e Giampiero Buganè in qualità di consiglieri. Il nuovo CDA si è insediato ufficialmente, raccogliendo il testimone dal consiglio uscente, che ha concluso il proprio mandato dopo anni di lavoro in un contesto particolarmente complesso, caratterizzati da cambiamenti sociali ed emergenze sanitarie.

A nome del nuovo Consiglio, la presidente, Chiara Donati, ha rilasciato la seguente dichiarazione: “A nome del nuovo Consiglio di Amministrazione e anche a titolo personale, desideriamo esprimere un sincero ringraziamento all’Assemblea dei soci di ASP della Romagna Faentina per la fiducia che ci è stata accordata.

È per noi un onore poter guidare un’azienda che rappresenta un punto di riferimento fondamentale nel sistema dei servizi socio-assistenziali del territorio, impegnata ogni giorno nell’ascolto e nella cura delle persone. Un pensiero riconoscente va anche al precedente Consiglio di Amministrazione, e in particolare al presidente Massimo Caroli, per l’impegno profuso in anni complessi, affrontati con passione, competenza e grande senso di responsabilità.

Ci avviciniamo a questo nuovo incarico con umiltà e spirito di servizio, consapevoli dell’importanza del nostro ruolo e della delicatezza del compito che ci attende: prenderci cura delle fragilità, ascoltare i bisogni, essere presenti accanto a chi vive momenti difficili.

Lavoreremo con impegno e condivisione, mettendo a disposizione dell’azienda le competenze e i percorsi che ciascuno di noi ha maturato, con l’obiettivo di garantire servizi di qualità e una presenza costante accanto alla comunità”.