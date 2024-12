Sono stati quattro gli appuntamenti di Natale per gli ospiti e i loro familiari nelle case protette gestite dall’Asp dei Comuni della Bassa Romagna in quest’ultimo fine settimana.

Le feste sono cominciate con il pranzo al Sassoli di Lugo venerdì 20 e sono proseguite con il pranzo al centro anziani di Voltana sabato 21 per concludersi con due concerti, a Lugo in mattinata e a Voltana nel pomeriggio, domenica 22 dicembre.

Alle iniziative hanno partecipato l’amministratrice unica dell’Asp Emanuela Giangrandi e la direttrice Monica Tagliavini, la sindaca di Lugo Elena Zannoni e gli assessori Gianmarco Rossato e Fausto Bordini, la presidente del Consiglio di Circoscrizione di Voltana Valeria Monti e Marzia Pagani della Cà Vecchia, le responsabili delle strutture di Lugo Greta Ghetti e di Voltana Nadia Samorini.

Ospite speciale del pranzo di Voltana, allietato anche dalle musiche di Tonino e Renata, è stata la giovanissima voltanese Anna Sole Dalmonte, fresca vincitrice dello Zecchino d’Oro, che ha cantato la canzone con la quale si è imposta nel concorso canoro, “Diventare un albero”, e un brano natalizio.

I concerti di domenica 22 a Lugo e Voltana, a cura dell’associazione Ariafina con il contributo del Comune di Lugo, hanno coinvolto gli anziani con canzoni della tradizione musicale contadina romagnola e sono stati particolarmente apprezzati dagli ospiti delle due strutture.

I due eventi rientravano nella rassegna del Lugo Flute Festival Speciale Natale che accompagna in un mini tour presso le residenze per anziani Ariafina, il gruppo di musica folk pre-liscio con canti e balli della tradizione popolare, per riportare alla luce brani e suggestioni che ormai dimorano solo nel cassetto dei ricordi.