Un’iniziativa di solidarietà ha unito il Piemonte e l’Emilia-Romagna. Un gruppo di anziani over ottanta di Vinovo, in provincia di Torino, ha dato vita infatti a un laboratorio artigianale per creare decorazioni natalizie destinate agli anziani della casa residenza Sassoli a Lugo, colpita dalle recenti alluvioni.

Le decorazioni, realizzate con cura e creatività, sono state preparate con l’intento di portare un sorriso agli ospiti della struttura, offrendo loro un segno di vicinanza. I manufatti sono stati pensati per abbellire gli alberi di Natale della casa di riposo e del Comune di Lugo, che ha accolto con gratitudine questo gesto di solidarietà.

Il pacco contenente le decorazioni portava con sé anche una lettera per gli ospiti della casa di riposo, oltre a foto che documentano la realizzazione dei manufatti.

La coordinatrice del Sassoli Greta Ghetti ha espresso la sua riconoscenza per questa iniziativa che ha unito le due comunità e ha sottolineato come anche piccoli gesti di questo tipo possano fare una grande differenza.