È stato inaugurato lunedì 19 maggio, nel giardino della Casa Residenza per Anziani “Sassoli” di Lugo, “L’Orto delle Meraviglie”: uno spazio verde terapeutico pensato per promuovere il benessere, l’autonomia e la partecipazione degli ospiti della struttura.

Alla cerimonia erano presenti l’amministratrice unica dell’Asp dei Comuni della Bassa Romagna, Emanuela Giangrandi, la direttrice Monica Tagliavini, gli assessori del Comune di Lugo ai Servizi ambientali Mauro Marchiani e ai Servizi sociali Fausto Bordini, insieme a operatori, familiari e numerosi ospiti.

Il progetto di ortoterapia, ideato dalle animatrici Caterina Cavina e Silvia Tabanelli e sostenuto con convinzione dall’équipe multidisciplinare della struttura, nasce dalla consapevolezza che il contatto con la natura e la cura di un orto possano stimolare le capacità cognitive, motorie ed emotive, contribuendo a contrastare solitudine e passività.

“L’Orto delle Meraviglie”, realizzato con strutture rialzate per garantire l’accessibilità anche agli ospiti in carrozzina, è il risultato di una preziosa collaborazione tra operatori, volontari, familiari e cittadini attivi. Rappresenta così un esempio virtuoso di comunità che si prende cura dei più fragili, intrecciando memoria, bellezza e futuro.

Dopo il simbolico taglio del nastro, è stata letta ad alta voce una riflessione collettiva scritta dagli anziani stessi: «È con grande soddisfazione che ci ritroviamo qui oggi per inaugurare questo spazio speciale: l’Orto delle Meraviglie. Un luogo di cura, socialità e benessere. Questo orto non è solo un insieme di semi, terra e piante, ma un simbolo di condivisione e memoria viva. Uno spazio che valorizza l’esperienza, la saggezza e le mani di chi ha coltivato molto più della terra per una vita intera. Abbiamo voluto creare un luogo dove possiamo ritrovarci, sentirci attivi, utili e soprattutto ascoltati. Un luogo dove si intrecciano storie, sorrisi e magari qualche ortaggio da consumare. Coltivare significa prendersi cura, non solo delle piante ma anche di se stessi e degli altri. Ringraziamo tutti coloro che hanno reso possibile questo progetto.»

«Con questo Orto delle Meraviglie – ha sottolineato l’amministratrice unica dell’Asp Emanuela Giangrandi – le occasioni di socialità all’aria aperta e gli stimoli per gli anziani ospiti del Sassoli e dei loro familiari si arricchiscono di nuove opportunità. Voglio ringraziare le nostre animatrici e tutto lo staff, che con grande passione e impegno hanno ideato e seguito la realizzazione dell’orto: il risultato è davvero molto bello, e darà certamente ai nostri anziani la possibilità di sentirsi ancora in armonia e in collegamento con la natura, pur se ospiti di una casa protetta.»

«La passione per gli orti anzitutto è una costante della mia vita – ha commentato Mauro Marchiani, assessore ai Servizi ambientali del Comune di Lugo –, quindi è un onore e un piacere essere qui a inaugurare questo Orto delle Meraviglie. Non si sottolinea mai abbastanza l’importanza del curare un orto sul benessere delle persone e qui alla Cra Sassoli si è investito proprio su questo aspetto. Si dice che parlare alle piante le aiuti a crescere meglio; ecco, vale anche a parti invertite, perché dà un compito a tutte le persone che avranno voglia di occuparsi dell’orto.»

«Non posso che fare i complimenti agli ospiti e alle persone che lavorano alla Cra Sassoli, dove nascono sempre idee e iniziative nuove – ha aggiunto Fausto Bordini, assessore ai Servizi sociali del Comune di Lugo -. Anche io ho la passione per gli orti e sono certo che qui ci sono persone molto esperte, che potranno quindi contribuire a mantenere questo orto bello come si presenta oggi. Insieme alla terra, è importante coltivare il più a lungo possibile le proprie passioni e le proprie capacità, mettendole al servizio di tutta la struttura.»

Fondamentale è stato il contributo di aziende del territorio quali Fata, Stellini Vivai, Agridea, Società Agricola Zanzi, Le Granaglie e Fratelli Francesconi di Sant’Agata