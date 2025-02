Il 27 febbraio, nell’ambito degli eventi del giovedì grasso, la sezione locale di Auser ha donato una nuova poltrona elettrica per anziani alla Casa Residenza Anziani F.lli Bedeschi di Bagnacavallo.

All’evento hanno preso parte l’amministratrice unica dell’Asp dei Comuni della Bassa Romagna Emanuela Giangrandi, Antonella Gavelli, coordinatrice della struttura e il referente Auser per Bagnacavallo Fiorenzo Parrucci, accompagnato dai volontari Anna Bezzi e Peppino Cadau.

La poltrona, del valore di circa mille euro e acquistata grazie ai fondi del 5 per mille, rappresenta un ulteriore miglioramento rispetto al modello donato lo scorso anno. Pensata per rispondere ancora meglio alle necessità degli anziani, è stata progettata per garantire maggiore comfort a chi soffre di disturbi articolari e muscolari, riducendo lo stress sull’apparato muscolo-scheletrico e offrendo supporto a gambe, schiena, glutei e braccia. Grazie alla pulsantiera elettrica, è possibile regolare facilmente la posizione, a vantaggio sia degli anziani che degli operatori, che vedono ridotto il loro sforzo.

Oltre alla donazione della poltrona, il Circolo Auser di Bagnacavallo fornisce un continuo supporto alla Casa Protetta Bedeschi con sette volontari, che propongono attività come letture, animazioni, visite e gite per gli anziani.

Emanuela Giangrandi ha espresso il suo profondo ringraziamento ad Auser, «non soltanto per la generosità delle donazioni, che contribuiscono a migliorare le condizioni di cura e benessere della struttura, ma anche per l’inestimabile lavoro svolto dai volontari a supporto degli ospiti. La loro passione e disponibilità sono una risorsa fondamentale per la nostra comunità».

Nel pomeriggio, infine, per festeggiare il giovedì grasso, gli ospiti della casa protetta hanno potuto gustare dolci e bevande, accompagnati dalla musica del gruppo “I Secondi Cugini di Campagna”.