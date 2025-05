Anche a maggio un calendario ricco di appuntamenti per le iniziative di promozione della salute e prevenzione organizzate nell’ambito del Piano Regionale della Prevenzione 2021- 2025 dal Servizio Igiene e Sanità Pubblica di Ravenna.

In programma numerosi eventi gratuiti, tenuti da professionisti qualificati dell’Ausl Romagna, per imparare ad adottare di sani stili di vita, fare attività fisica insieme e favorire la socializzazione.

Di seguito il calendario completo degli eventi in programma nel Ravennate

Un passo alla volta – Ravenna

Un evento per muoversi insieme, scoprendo i benefici dell’attività fisica, rivolto a persone con patologie croniche, familiari e caregiver. Consigliato abbigliamento sportivo e scarpe comode.

Appuntamento martedì 6 maggio, dalle ore 15 alle ore 17, Aula Vanna Vanni CMP, Via Fiume M. Abbandonato 134

Un passo alla volta – Riolo Terme

Un evento per muoversi insieme, scoprendo i benefici dell’attività fisica, rivolto a persone con patologie croniche, familiari e caregiver. Consigliato abbigliamento sportivo e scarpe comode.

Appuntamento giovedì 8 maggio, dalle ore 15 alle ore 17, Casa della Comunità di Riolo Terme, Via Tarlombani, 10

Walking leader di primo livello – Massa Lombarda

Corso di formazione gratuito per diventare conduttori di gruppi di cammino per la salute. Evento aperto a tutta la popolazione Consigliato abbigliamento sportivo e scarpe comode.

Appuntamento venerdì 9 maggio, dalle ore 14 alle ore 18, Sala ex bocciofila, via Dini e Salvalai, 34/f – Massa Lombarda

Muoviamoci a… – Fusignano

Un incontro di gruppo di promozione dell’attività fisica specifica per territorio, rivolto a persone con patologie croniche, familiari e caregiver. Consigliato abbigliamento sportivo e scarpe comode.

Appuntamento martedì 13 maggio, dalle ore 15 alle 17, Casa della Comunità di Fusignano, Via Vincenzo Monti, 13

Lettura delle etichette – Castel Bolognese

Un incontro di gruppo sulla lettura delle etichette alimentari rivolto a persone con patologie croniche, familiari e caregiver.

Appuntamento martedì 13 maggio, dalle ore 15 alle 17, Casa della Comunità di Castel Bolognese, Viale Roma, 3.

Nuovi modi di fumare – Brisighella

Un incontro per imparare a conoscere i nuovi modi di fumare ed i rischi ad essi correlati. Appuntamento martedì 13 maggio, dalle ore 15 alle 17, alla Casa della Comunità, via f.lli Cardinali Cicognani, 76.

Alimentazione sostenibile – Voltana

Un evento dedicato alla sostenibilità alimentare rivolto a persone con patologie croniche, familiari e caregiver.

Appuntamento mercoledì 14 maggio, dalle ore 15 alle 17, Centro Sociale Ca’ Vecchia, Via Amilcare Foschini, 1 – Voltana.

Un passo alla volta – Casola Valsenio

Un evento per muoversi insieme, scoprendo i benefici dell’attività fisica, rivolto a persone con patologie croniche, familiari e caregiver. Consigliato abbigliamento sportivo e scarpe comode.

Appuntamento giovedì 15 maggio, dalle ore 15 alle ore 17, Casa della Comunità di Casola Valsenio, Via Roma, 21.

Muoviamoci a… – Mezzano

Un incontro di gruppo di promozione dell’attività fisica specifica per territorio, rivolto a persone con patologie croniche, familiari e caregiver. Consigliato abbigliamento sportivo e scarpe comode.

Appuntamento lunedì 19 maggio, dalle ore 10 alle 12, Sala polivalente di Mezzano, Piazza della Repubblica, 5

Lettura delle etichette – Massa Lombarda

Un incontro di gruppo sulla lettura delle etichette alimentari rivolto a persone con patologie croniche, familiari e caregiver.

Appuntamento martedì 27 maggio, dalle ore 15 alle 17, Casa della Comunità di Massa Lombarda, Via della Resistenza, 7.

Carrello della salute – Savarna

Un incontro, rivolto a persone con patologie croniche, familiari e caregiver, per imparare a fare la spesa insieme, riempiendo il carrello in maniera gustosa e salutare. Appuntamento giovedì 29 maggio, dalle ore 15 alle 17, alla Casa della Comunità di Savarna, Via dei Martiri, 18.

Per informazioni ed eventuale adesione è possibile scrivere all’indirizzo e-mail promosalute.ra@auslromagna.it oppure telefonare al numero 3346705941 attivo dal lunedì al venerdì dalle 09:00 alle 12:00 e dalle 14:00 alle 16:00.

Per rimanere aggiornati sugli eventi di promozione della salute: www.auslromagna.it/ausl-comunica/eventi