“In merito alla segnalazione della consigliera comunale Veronica Verlicchi de“La Pigna”, inerente il cambio dei medici nella Casa della Salute di S. Pietro in Vincoli, Ausl Romagna precisa quanto segue.

A San Pietro in Vincoli negli ultimi tre anni sono andati in pensione tre medici e un altro ha rassegnato le dimissioni per ragioni familiari.

Come è ben noto dal Veneto alla Sicilia, in ogni realtà al di fuori dai grandi centri urbani la carenza dei medici ha determinato l’impossibilità di garantire il completo ricambio.

A San Pietro in Vincoli, anche grazie alla presenza della Casa della Salute che rappresenta un punto di attrattività per i giovani medici, non è mai venuto a mancare il ricambio. Oggi ben quattro giovani medici sono titolari di convenzione presso la struttura.

La Dott.ssa Anisa Simoni in attesa delle assegnazioni definitive, con i tempi stabiliti dagli accordi nazionali, fu incaricata temporaneamente e con l’arrivo del quarto medico titolare sono venuti a meno i presupposti per l’incarico di supplenza. A tutt’oggi la dott.ssa Simoni, non alcun titolo per poter ricoprire un incarico definitivo e ciò non dipende certamente dall’Ausl Romagna, ma da normativa nazionale.

La comunicazione pubblica di cessazione del suo incarico al 1° marzo è stata comunicata il 1° febbraio per consentire di avere a disposizione tutto il mese di febbraio per scegliere un altro medico.

In un periodo di carenza medica e soprattutto di grande difficoltà soprattutto fuori dai centri urbani, la presa di servizio di 4 nuovi medici non ha confronti in tutta la provincia.”