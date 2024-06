La carreggiata infatti presenta irregolarità, crepe, buche e in alcuni punti è persino sprofondata. La strada, nell’ultimo periodo, ha visto aumentare la mole di traffico quotidiano. In particolare sono aumentati i mezzi pesanti. Via Marabina infatti è diventata a tutti gli effetti una strada di cantiere, utilizzata per trasportare alla cava Bosca i fanghi dragati dal Candiano. Una situazione simile si può trovare anche in via Montebello