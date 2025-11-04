Nell’ambito dei lavori per il rifacimento del manto stradale nel comune di Faenza, da domani, mercoledì 5 a venerdì 7 novembre, in via Cascinetto verranno istituite alcune modifiche alla viabilità. L’intervento sarà eseguito in due fasi distinte; la prima fase interesserà il tratto a monte dell’autostrada, compreso tra via Ravegnana a via Mezzeno (evidenziato in rosso nella planimetria in allegato); qui sarà istituito il divieto di transito e di sosta con rimozione forzata, dalle ore 7 alle 18. Successivamente (alternativa per evitare la ripetizione), si procederà sul tratto a valle dell’autostrada, ovvero da via Mezzeno a via Merlaschio (tratto evidenziato in arancione nella planimetria in allegato). In questa seconda porzione, nella fascia oraria 7-18, saranno in vigore il divieto di sosta con rimozione forzata e il divieto di transito. Compatibilmente con lo stato dei lavori, il personale della ditta incaricata fornirà indicazioni a residenti e frontisti per raggiungere la propria destinazione.