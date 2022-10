Numeri da record in casa Asd Disabili (ASDD) Faenza. La stagione sportiva 2022/23, appena ripresa, registra un vero e proprio boom di iscrizioni alle attività natatorie per bambini e adulti con disabilità, curate dall’ASDD nelle vasche della piscina comunale manfreda. In crescita anche le iscrizioni al baskin, il basket inclusivo che permette a persone con disabilità, e non, di vivere a pieno lo sport di squadra.

“La pandemia è stata un periodo terribile per tutti, ma – spiega il presidente dell’Asd Disabili Pietro Albonetti – per i nostri ragazzi più fragili ha significato una perdita ulteriore di autonomia motoria. Ora i nostri istruttori sono impegnati a pieno ritmo per permettere ai nostri utenti di riacquisire, in particolare grazie alle attività in acqua, l’autonomia perduta”.

Attività natatoria e motricità in convenzione con Unione della Romagna faentina

Molto richiesto è quest’anno il servizio offerto la mattina in convenzione con l’Unione della Romagna faentina, destinato a scuole e centri diurni e residenziali. In totale oggi le iscrizioni al servizio salgono a quota 110 rispetto ai 79 della scorsa stagione. Nella stagione 2022/23 aumentano le iscrizioni da parte degli istituti scolastici di Faenza e dei Comuni delle due vallate: molte scuole avevano già fruito del servizio anche la scorsa stagione, mentre quest’anno riprendono i ragazzi dell’Istituto Pirazzini di Faenza e dell’IC Bassi di Castel Bolognese/Solarolo.

La convenzione con i Servizi sociali dell’Unione è tarata complessivamente su 100 utenti, per offrire un servizio gratuito a bambini e ragazzi con disabilità in età scolare (6-18 anni) e a disabili adulti dei Centri, seguiti in totale da 10 tecnici qualificati nel settore dello sport adattato e della disabilità.

La stessa convenzione con l’Unione dei Comuni della Romagna faentina include un servizio di motricità per i bimbi delle scuole d’infanzia. Dal 24 ottobre parte il primo ciclo di incontri di attività motoria nelle scuole materne di Faenza per proseguire poi presso le scuole dell’infanzia di Brisighella, Riolo Terme e Castel Bolognese.



NUOTO pomeridiano per tutte le persone con disabilità

Il servizio pomeridiano in piscina esula dalla convenzione ed è offerto all’intera cittadinanza con disabilità. Si svolge il lunedì, mercoledì e venerdì nella vasca terapeutica, presente nell’impianto di Faenza, e nelle altre vasche della piscina: questa stagione gli iscritti salgono a 75, rispetto ai 60 dello scorso anno, e ci sono ancora nuove richieste che il team di istruttori cercherà di soddisfare.

1^ gara di NUOTO post-Covid a Formigine: la squadra agonisti ASDD vola al 2° posto

Fra gli utenti del servizio di nuoto pomeridiano c’è il gruppo degli agonisti ASDD. Una delegazione di 9 agonisti, 2 nuotatrici e 7 nuotatori, domenica 23 ottobre ha partecipato alla prima gara di nuoto post pandemia rivolta ad atleti disabili del Comitato Paralimpico Italiano (categoria DIR-a e DIR-p), organizzata dall’Associazione A.S.H.A.M. Modena, in collaborazione con il Comune di Formigine. La squadra di agonisti ASDD si è misurata con successo in corsia ed è stata premiata come 2^ squadra dopo ASHAM Modena su 8 squadre partecipanti

A primavera 2023, sarà la volta dell’ASDD che, dopo gli anni di fermo causa Covid, sarà impegnata a organizzare la gara regionale federale (FIS-DIR), ovvero il XX Memorial Enrico De Giovanni nella piscina comunale di Faenza.

BASKIN

Anche nel settore baskin, attivo a Faenza dal 2014, si registrano nuovi ingressi: giocatori e giocatrici per i ruoli 2, 4 e 5. Ripresi il 3 ottobre, gli allenamenti della squadra di Baskin si tengono quest’anno nella palestra della scuola media Bendandi di Faenza, il lunedì dalle 19,30 alle 21. Il roster della squadra oggi conta 32 persone con disabilità e normotipiche che si stanno già preparando a un campionato che sarà ancora più entusiasmante e impegnativo perché le squadre sono salite a 9.



Prossimi appuntamenti di baskin

Venerdì 28 ottobre alle 18.30, l’ASDD Baskin Faenza e la squadra di baskin Tre Colli di Brisighella scenderanno in campo alla palestra delle Scuole elementari di Fognano per far conoscere questo sport inclusivo ai ragazzi dalla città tedesca gemellata con il comune di Brisighella.

Sabato 12 novembre, alle 20.30, al Pala Bubani di Faenza, appuntamento con il basket femminile di A1: la squadra dell’ASDD farà una dimostrazione di baskin durante l’intervallo della partita E-work Faenza – Virtus Bologna.

Foto e aggiornamenti sulla pagina www.facebook.com/AsdDisabili/