Un altro appuntamento sotto al chiostro della residenza comunale in Piazza Bernardi, per il calendario estivo “Sere d’Estate” che da giugno a settembre arricchisce i luoghi di cultura e l’estate romagnola con eventi e iniziative organizzate dal Comune di Castel Bolognese e dalle associazioni locali. Il programma, con le sue numerose e variegate iniziative, offre attività per tutte le età e per diversi ambiti culturali, incluse importanti collaborazioni con altri festival.

Nella serata di giovedì 25 luglio, organizzata dagli uffici cultura e biblioteca, sarà la volta di Ascanio Celestini che, con accompagnamento musicale di Gianluca Casadei, condurrà la serata in un reading di “Le nozze di Antigone”, testo messo in scena da Veronica Cruciani all’inizio del duemila.

Celestini riscrive la figura di Antigone e la colloca in epoca fascista e nel dopoguerra saltando tra storia, mito, immaginazione e realtà. Antigone è un’eroina tragica che Celestini celebra per il coraggio e che lega nelle storie della tragedia sofoclea e della Resistenza, nella stessa rincorsa verso la solita incurabile malattia dell’uomo: la guerra.

Lo spettacolo è previsto per ore 21.00 ed è a ingresso gratuito, presso il chiostro della residenza comunale.

Ulteriori eventuali informazioni e per seguire il calendario completo di “Sere d’estate 2024”, consultare il sito o la pagina facebook del comune di Castel Bolognese oppure scrivere a:

cultura@comune.castelbolognese.ra.it – 0546.655836

biblioteca@comune.castelbolognese.ra.it – 0546.655827