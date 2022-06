Il Consiglio Direttivo dell’Associazione Agenti Marittimi Raccomandatari e Mediatori Marittimi Emilia Romagna, eletto dall’Assemblea Ordinaria dei Soci il 7 Giugno u.s., in occasione del rinnovo delle cariche sociali per il biennio 2022/2024 ha eletto Presidente il Sig. Carlo Cordone, e Vice Presidente il Sig. Ettore Zerbi.

Completano il Consiglio Direttivo i Sig.ri: Bongiovanni Fabrizio, Cirilli Manlio, Grammatico Francesco, Piovan Davide, Ruvolo Anna, Serena Raimondo, Viola Roberto. PastPresident il Sig. Franco Poggiali.

Nel Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti sono stati eletti : Angiolella Francesco, Borzi Lorenzo, Mattiello Francesco.

Il Collegio dei Probiviri è composto dai Sig.ri : Bezzi Norberto, Bellini Davide , Casadio Simona.