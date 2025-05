La Mayo Clinic, tra le istituzioni sanitarie più prestigiose al mondo, ha scelto la dottoressa Alessandra Colozza, direttrice dell’Unità Operativa di Ortopedia dell’Ospedale di Faenza, come special guest del corso internazionale “Teach to the Teacher”, dedicato all’artroscopia di gomito. Un invito che rappresenta un importante traguardo personale per la dottoressa Colozza e un riconoscimento di altissimo livello per l’intero gruppo ortopedico di Faenza

ll corso, che si è tenuto a Rochester (Minnesota, USA) dal 15 al 17 maggio, riunisce i massimi esperti mondiali nella chirurgia artroscopica. L’obiettivo è formare i formatori: chirurghi di eccellenza che a loro volta insegnano e guidano altri specialisti nei rispettivi contesti sanitari.

“La presenza della dottoressa Colozza tra i protagonisti dell’evento testimonia il valore e la visibilità internazionale raggiunti dal lavoro portato avanti in Romagna, grazie a un’équipe ortopedica affiatata, multidisciplinare e in continua crescita.

L’Ortopedia di Faenza si distingue all’interno del dipartimento osteoarticolare della Romagna per la particolare esperienza clinica e chirurgica in patologie del gomito” commenta l’Ausl Romagna con un comunicato.

La dottoressa Colozza è stata invitata a tenere una lectio magistralis sull’evoluzione delle tecniche artroscopiche in Italia.

“L’invito alla Mayo Clinic conferma l’alto livello raggiunto dall’Ortopedia di Faenza e dall’intero Dipartimento Osteoarticolare della Romagna alla quale appartiene”.