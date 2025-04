incidente agricolo a Conselice nella giornata di mercoledì. Non è ancora chiaro cosa sia esattamente successo, ma gli operatori del 118 sono dovuti intervenire in un podere tra via Casazza e Pontiroli per una parziale amputazione di una mano. Il ferito, un agricoltore, che ha anche riportato un trauma cranico, è stato trasportato con il codice di massima gravità, in elicottero, al centro traumatologico dell’ospedale Bufalini di Cesena.

Saranno ora i Carabinieri a dover ricostruire le dinamiche dell’incidente.