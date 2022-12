Artisti per l’autismo: una mostra a Faenza per raccogliere fondi a favore delle famiglie

Artisti per l’autismo è una mostra inaugurata l’8 dicembre al Rione Verde di Faenza, ideata per raccogliere fondi a favore dei progetti delle associazioni A Mani Libere e Autismo Faenza: il progetto La Chiocciola, in aiuto alle famiglie, e altre iniziative.

Una quindicina gli artisti che hanno sposato l’iniziativa, mettendo a disposizione una o più opere d’arte da mettere in vendita.

La mostra sarà aperta fino all’11 dicembre.