“Artifex. Dall’Antico al Contemporaneo”, laboratori dimostrativi di mosaico nei Siti Unesco della Curia Arcivescovile

In occasione della VI edizione di RavennaMosaico 2019 Rassegna Biennale di Mosaico Contemporaneo in programma a Ravenna dal 4 ottobre al 24 novembre, il Liceo Artistico Nervi-Severini è presente in alcuni siti UNESCO della città con laboratori in pubblico, installazioni temporanee di cartoni musivi e opere in mosaico work in progress a cura degli allievi della scuola.

Per San Vitale si è proposta una serie di opere storiche che raffigurano il soggetto dell’airone, dal cartone rilevato dai Maestri Mosaicisti fondatori della scuola direttamente sull’originale in parete nell’abside della Basilica durante i lavori di restauro degli Anni ’50 ad alcuni mosaici del decennio successivo in cui lo stesso soggetto è rielaborato attraverso libere interpretazioni di forma, colore e composizione.