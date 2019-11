“Articolo Uno esprime soddisfazione per quanto Faenza e l’Assessore Simona Sangiorgi hanno realizzato con i fondi ricevuti dalla Regione sui nidi d’infanzia. Oltre a provvedere ad un ulteriore abbassamento delle rette o addirittura un azzeramento per le fasce d’ISEE più bassi, si è provveduto ad ampliare il numero di posti disponibili per ridurre la lista d’attesa, dando così una risposta ulteriore ai bisogni dei faentini, integrando, pur in questo momento di difficoltà per le finanze pubbliche, il contributo ricevuto con un ulteriore somma a carico del Comune.” Luca Ortolani consigliere a Faenza e segretario di Articolo Uno per la Provincia di Ravenna, continua: “questo a dimostrazione che l’amministrazione faentina ha sempre privilegiato il concetto di universalità del servizio nido ed il suo valore culturale come un servizio per la prima infanzia, NON solo come un “servizio assistenziale” (o comunque di risposta ai bisogni delle famiglie), ma uno strumento di educazione e istruzione. Per noi di Articolo Uno il servizio di asilo nido è cruciale per l’eliminazione delle disuguaglianze, per garantire a tutti i bambini e alle bambine pari opportunità di educazione, istruzione, cura, relazione e gioco, superando disuguaglianze e barriere territoriali, economiche, etniche e culturali e ridurre gli svantaggi culturali”.