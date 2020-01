<<Siamo una forza politica nuova, ambientalista e di sinistra che ha nel proprio programma fondamentale l’obiettivo della riconversione ecologica dello sviluppo e della società>> annuncia Articolo Uno Ravenna.

<<Su questa base Articolo Uno ha contribuito, insieme ad altre forze di sinistra, ambientaliste e civiche alla costituzione della Lista Coraggiosa ambientalista e progressista per le elezioni regionali in Emilia-Romagna, una lista che ha al primo posto del proprio programma “il Patto per il Clima” , un grande impegno per sostenere la transizione dalle energie fossili alle energie rinnovabili e alle tecnologie innovative e pulite per salvaguardare un clima, sul nostro Pianeta, ospitale per la vita degli uomini e delle altre specie viventi e per migliorare le condizioni ambientali nel nostro stesso territorio>>.

<<Un obiettivo che cerchiamo di portare avanti con coerenza e concretezza, facendo nostre le proposte e gli stimoli dei grandi movimenti internazionali dei giovani, consapevoli che quella ambientale è una delle grandi sfide del nostro tempo. Per questo, nell’ambito del nostro impegno complessivo in Parlamento e nel Paese, abbiamo deciso a Ravenna di dare anche alcuni segnali concreti, coerenti e simbolici nella Sezione di Articolo Uno presso la Casa del Popolo di Marina di Ravenna. Nel 2019 abbiamo fatto la scelta di dotarci delle attrezzature e delle stoviglie necessarie per rendere le attività e le feste della nostra sezione plastic-free, eliminando totalmente l’uso di bottiglie o stoviglie di plastica usa e getta. Da qualche settimana la nostra Sezione è diventata anche solare>>.

<<Il 19 gennaio alle ore 12,15 inauguriamo presso la Casa del Popolo di Marina di Ravenna un piccolo impianto fotovoltaico, idoneo a compensare i nostri consumi energetici, acquistato e installato grazie all’attività e all’impegno di iscritti e simpatizzanti di Articolo Uno di Marina di Ravenna e di tutta la provincia di Ravenna>>.

All’inaugurazione, che sarà coordinata da Pierangelo Orselli Segretario della Sezione di Articolo Uno di Marina di Ravenna, saranno presenti e interverranno sul tema delle politiche per la salvaguardia del clima e per l’ ambiente: Vasco Errani, Senatore di Articolo Uno-Leu, Martina Draghi, Responsabile nazionale Ambiente di Articolo Uno, Giangi Baroncini Assessore all’Ambiente del Comune di Ravenna, Luca Ortolani Candidato della Lista Coraggiosa per le elezioni regionali dell’Emilia-Romagna