Arte urbana: un Dante inedito e provocatorio nei poster dell’artista “M Fulcro”

Lo street artist M Fulcro torna a Ravenna con tre nuovi poster che mostrano un Dante che appare ben lontano dalle classiche illustrazioni a cui siamo abituati. L’artista ha infatti scelto di rappresentare in maniera provocatoria il Sommo Poeta prima come un mendicante, circondato da angeli che rappresentano il “paradiso” consumistico che caratterizza la nostra società, poi come un fuorilegge braccato da due poliziotti e infine in attesa di ricevere il vaccino anti-Covid. Purtroppo quest’ultimo poster è stato rimosso, ma è ancora possibile trovare gli altri due in via Corrado Ricci e alla base della Torre Civica in centro a Ravenna.