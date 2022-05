Arte orafa Marchegiani è un brand di alta gioielleria dove la Founder Maria Marchegiani inizia 18 anni a Jesi nelle Marche in un piccolo laboratorio orafo in via degli orefici.

Oggi Marchegiani è un marchio registrato nel mondo e vanta una seconda boutique a Ravenna, in via Matteotti 11 e un team di 6 professioniste tra designer, orafe, gemmologhe, social media manager e boutique manager…insieme si crea il gioiello e lo si realizza da zero dalle tecniche più antiche fino alle più innovative e sofisticate.

Marchegiani ha dedicato a Ravenna una collezione in oro champagne (sua esclusiva invenzione di oro 18 kt) e micromosaico dedicata a Teodora e Giustiniano, Galla Placidia, San Vitale, Sant’Apollinare, Dante ecc..e per questi mesi ha pensato di aprire le porte del suo laboratorio: luogo della realizzazione del gioiello, esibendosi a porte aperte con delle performance dal vivo di artigianato per far entrare tutti nell’alchemico mondo della creazione artigianale del pezzo unico.

Otre a questo Marchegiani è simbolo di arte e cultura ed è sensibile al bello in cui ogni suo gioiello respira, quindi metterà a disposizione i suoi eleganti spazi per ospitare artisti del calibro di Walter Angelici, Giancarlo Ercoli, Marta Mancini, Loredana Montanari.

In mostra negli orari di apertura dell’atelier ad ingresso gratuito.

Qui di seguito il primo calendario degli eventi.

20\21 maggio Loredana Montanari Incisione dal vivo di un gioiello

27 maggio Giancarlo Ercoli Esposizione opere per tutto il mese

10 giugno Maria Marchegiani Lavorazione del Corallo

25 giugno Walter Angelici Esposizione opere