Arriveranno telecamere di videosorveglianza al parco Bucci e al parco della Rocca

Arriveranno 7 telecamere di videosorveglianza al parco Bucci e al parco della Rocca di Faenza. Saranno montate in estate. L’installazione rientra all’interno del progetto “Sicurezza urbana in Unione”, un investimento da 160 mila euro. 128 mila garantiti dalla Regione. Il progetto comprende diverse azioni. Oltre alla videosorveglianza nei due principali parchi, i fondi permetteranno di sperimentare gli street tutor in città e avviare progetti con gli adolescenti, percorsi formativi e occupazionali costruiti insieme a scuole, artigiani, aziende e soggetti del terzo settore, per prevenire comportamenti a rischio e contrastare fenomeni di isolamento o marginalità