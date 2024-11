Iniziata in piazza della Libertà l’installazione dell’albero di Natale di Faenza. Anche quest’anno l’addobbo dell’albero, per il terzo anno consecutivo, sarà affidato al gruppo Christmas Dancing Lights, coordinato dai fratelli Roberto e Mauro Gorini. Prima di “approdare” in centro, i fratelli Gorini hanno animato per due anni piazza Lanzoni, sempre durante il periodo natalizio, costruendo all’imbocco del borgo la casa e il coro dei Babbo Natale.

Nelle prossime settimane, quindi, inizieranno i lavori di allestimento. Come ogni anno l’albero sarà decorato con un gioco di luci.

Negli ultimi due anni, oltre all’albero, Christmas Dancing Lights aveva inoltre allestito un piccolo villaggio di Babbo Natale ideato per foto, con la possibilità di ritrarsi all’interno di scenari come la slitta o la casa di Babbo Natale.

In capo all’organizzazione del Comune di Faenza e di Faenza C’entro saranno invece, come ogni anno, gli altri eventi natalizi, a cominciare dai Giardini di Natale.