Arrivata la prima crociera: Artemis, piccola nave per turismo di lusso mordi e fuggi

È arrivata alle prime ore del giorno mercoledì mattina l’Artemis, la prima crociera della stagione 2023 di Ravenna. Di proprietà della Overseas Adventure Travel, l’Artemis è una piccola nave lunga 60 metri che da anni offre viaggi per conto di Grand Circle Cruise Line nel Mediterraneo orientale, facendo spesso tappa a Porto Corsini. La compagnia americana, con sede a Boston, presenta navi dal riconoscibile stile retrò, con un numero di posti disponibili limitato a 25 cabine e un target di turisti nordamericani dal reddito medio-alto. Una cinquantina i passeggeri imbarcabili, sbarcati stamattina per visitare la città di Ravenna, in viaggio dalla settimana scorsa, partiti dalla Croazia, con toccate a Trieste e Venezia. La ripartenza è prevista poco prima di mezzanotte, destinazione Pesaro.