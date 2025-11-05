Arrivata a Faenza la Maratona per la Pace della Cisl Romagna

La Maratona per la Pace della Cisl Romagna è arrivata a Faenza. Accolta dal sindaco Massimo Isola, dalla Croce Rossa, dalla Misericordia, dalla Caritas e dal Gruppo Scout Agesci, la maratona si è fermata in Piazza del Popolo per un confronto legato ai temi della pace: sono una sessantina oggi i conflitti in tutto il mondo. Tuttavia la pace è smarrita anche nei rapporti quotidiani della nostra società. Sono sempre di più gli episodi di aggressione e violenza, fisica e verbale, mentre i social network sono diventati un luogo di frequenti risse verbali o di bullismo.