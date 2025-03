Il Ravenna FC porta i colori giallorossi nelle case dei tifosi: arrivano le Uova di Pasqua in collaborazione con Coop Alleanza 3.0

La passione per il Ravenna FC si trasforma in dolcezza grazie a un’iniziativa speciale realizzata con Coop Alleanza 3.0, partner di grande rilievo per il club.

Nascono così le Uova di Pasqua ufficiali del Ravenna FC, un prodotto che rafforza il legame tra squadra e città, testimoniando l’entusiasmo sempre crescente attorno al progetto giallorosso.

Disponibili nelle varianti al latte e fondente, le Uova sono realizzate con cioccolato di alta qualità e custodiscono una sorpresa esclusiva ispirata al mondo Ravenna FC, rendendole un regalo perfetto per tifosi di tutte le età. Un modo per celebrare la propria passione anche attraverso un gesto simbolico, portando i colori giallorossi nelle case della città.

La distribuzione nei punti vendita Coop di Ravenna – Esp, Teodora, Faentina, Gallery, Via di Roma e Mercato Coperto – avvicina ancora di più il club ai suoi sostenitori, inserendo il Ravenna FC nella quotidianità del territorio.

I colori giallorossi devono accompagnare sempre di più la città e la sua gente: con le Uova di Pasqua ufficiali, il Ravenna FC firma un’altra iniziativa per rafforzare il legame con i suoi tifosi, dentro e fuori dal campo.