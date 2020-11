Arrivano in Regione i tamponi rapidi, test in grado di fornire un risultato dopo soli 15 minuti

Nei prossimi giorni saranno disponibili in Emilia Romagna i tamponi rapidi, test in grado di fornire un risultato nel giro di soli 15 minuti. La prima fornitura di questo nuovo strumento, che conta circa un milione di dosi, potrebbe essere applicata in aeroporti, scuole, ospedali, luoghi di lavoro per permettere uno screening rapido in quegli ambienti dove il virus può circolare in maniera più consistente. Il tampone rapido viene somministrato con la stessa modalità del tampone nasofaringeo classico, ma a differenza di quest’ultimo il test non ricerca il genoma virale ma la presenza di proteine di superficie del virus, chiamate anche antigeni che necessitano di meno tempo di elaborazione. La fornitura complessiva che la Regione prevede di mettere in campo sul territorio si avvicina ai 2 milioni di test.