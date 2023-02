Arrivano gli Sportelli Digit@li per aiutare i cittadini fra Spid, pagamenti elettronici e servizi digitali

Aiutare le persone a creare un’identità digitale, a imparare ad effettuare i pagamenti elettronici, a consultare i certificati anagrafici e tutti gli altri servizi digitali pubblici. Dall’1 marzo nei Comuni della Romagna Faentina partirà l’attività degli Sportelli Digit@ali per cercare di diminuire il divario digitale di quella fetta di popolazione che, per motivi diversi, non possiede le competenze digitali adatte richieste oggigiorno dalla burocrazia e dalla pubblica amministrazione. Negli sportelli lavoreranno sei volontari, ragazzi del servizio civile digitale, promosso dall’Unione della Romagna Faentina e finanziato dai fondi del PNRR dedicati proprio a queste tematiche. Gli sportelli saranno aperti nei vari Comuni secondo un calendario consultabile sul sito dell’Unione. Ai volontari anche il compito di portare avanti iniziative di carattere formativo.